Le urla «tro*a» mentre canta, Elettra Lamborghini ferma il concerto e fa partire il coro «scemo, scemo» – Video (Di domenica 19 giugno 2022) Elettra Lamborghini La insulta mentre canta, lei interrompe il concerto e lo silura davanti a tutti. Protagonista è Elettra Lamborghini, che la scorsa notte ha animato e “agitato” Riccione, dove era impegnata in un dj set. Il fattaccio accade mentre canta uno dei suoi pezzi più noti: Pistolero. “Salgo sul palco (…) e mi ritrovo in una situazione imbarazzante“ racconta poi la cantante su Instagram. Un ragazzo tra il pubblico, in un “gruppetto di sfigati”, come li definisce lei, la insulta pesantemente, urlandole in più di un’occasione “sei una tro*a“. Elettra in un primo momento sembra voler far finta di nulla, poi fa interrompere la musica e – indicandolo – gli ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 19 giugno 2022)La insulta, lei interrompe ile lo silura davanti a tutti. Protagonista è, che la scorsa notte ha animato e “agitato” Riccione, dove era impegnata in un dj set. Il fattaccio accadeuno dei suoi pezzi più noti: Pistolero. “Salgo sul palco (…) e mi ritrovo in una situazione imbarazzante“ racconta poi lante su Instagram. Un ragazzo tra il pubblico, in un “gruppetto di sfigati”, come li definisce lei, la insulta pesantemente,ndole in più di un’occasione “sei una“.in un primo momento sembra voler far finta di nulla, poi fa interrompere la musica e – indicandolo – gli ...

