Il Principe William è sempre più isolato: Diana aveva ragione su tutto? (Di domenica 19 giugno 2022) Il Principe William sta mostrando il suo vero carattere e sembra essere sempre più isolato nella Famiglia Reale: Diana aveva ragione sul conto di suo figlio maggiore? Quando si nasce all’interno della famiglia Reale, e si nasce anche destinati a sedere un giorno sul trono, la vita può non essere semplice. Il Principe William, come suo padre prima di lui, ha infatti ricevuto un’educazione severissima fin da bambino. Inoltre, fin dalla più tenera età, il Principe William è stato informato del fatto che sarebbe diventato Re e che tutti avrebbero dovuto obbedirgli. Anche se in linea generale era un bambino molto buono e ubbidiente, sembra che William prendesse molto sul ... Leggi su howtodofor (Di domenica 19 giugno 2022) Ilsta mostrando il suo vero carattere e sembra esserepiùnella Famiglia Reale:sul conto di suo figlio maggiore? Quando si nasce all’interno della famiglia Reale, e si nasce anche destinati a sedere un giorno sul trono, la vita può non essere semplice. Il, come suo padre prima di lui, ha infatti ricevuto un’educazione severissima fin da bambino. Inoltre, fin dalla più tenera età, ilè stato informato del fatto che sarebbe diventato Re e che tutti avrebbero dovuto obbedirgli. Anche se in linea generale era un bambino molto buono e ubbidiente, sembra cheprendesse molto sul ...

infoitcultura : Il principe William posta per la festa una nuova foto con Charlotte, George e Louis - infoitcultura : Tempo di bilanci per il principe William, il 21 giugno compie 40 anni. Intanto posta una nuova foto per la fe… - infoitcultura : Il tenero e spontaneo scatto di Principe William con i figli, per la Festa del Papà - GianniVaretto : RT @LaStampa: Tempo di bilanci per il principe William, il 21 giugno compie 40 anni. Intanto posta una nuova foto per la festa del papà htt… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Tempo di bilanci per il principe William, il 21 giugno compie 40 anni. Intanto posta una nuova foto per la festa del papà htt… -