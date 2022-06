Golf, US Open 2022: Fitzpatrick e Zalatoris al comando quando manca un solo round. Regna l’equilibrio (Di domenica 19 giugno 2022) Continua il grande spettacolo degli US Open 2022 (montepremi 17,5 milioni di dollari). Siamo giunti al termine del terzo round dello storico Major americano e l’equilibrio Regna sovrano. La leaderboard è guidata da due Golfisti, ma ci sono dieci protagonisti raccolti in soli cinque colpi. Il quarto giro sarà dunque ancor più decisivo e ricco di patos del solito. Guidano la classifica con lo score di -4 (206 colpi) l’americano Will Zalatoris e l’inglese Matt Fitzpatrick. Entrambi sono tra i migliori del sabato grazie a giri rispettivamente da -3 e -2. Andamento molto simile per i due battistrada, che sono tallonati da un sornione Jon Rahm. Lo spagnolo, nonostante il +1 di giornata, si pone ad una sola lunghezza dai leader occupando la terza posizione in ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Continua il grande spettacolo degli US(montepremi 17,5 milioni di dollari). Siamo giunti al termine del terzodello storico Major americano esovrano. La leaderboard è guidata da dueisti, ma ci sono dieci protagonisti raccolti in soli cinque colpi. Il quarto giro sarà dunque ancor più decisivo e ricco di patos del solito. Guidano la classifica con lo score di -4 (206 colpi) l’americano Wille l’inglese Matt. Entrambi sono tra i migliori del sabato grazie a giri rispettivamente da -3 e -2. Andamento molto simile per i due battistrada, che sono tallonati da un sornione Jon Rahm. Lo spagnolo, nonostante il +1 di giornata, si pone ad una sola lunghezza dai leader occupando la terza posizione in ...

