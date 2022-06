Fedez scrive a Giovanni Allevi dopo l’annuncio del mieloma: “Un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile” (Di domenica 19 giugno 2022) “Giovanni, anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’”. Con queste parole, affidate a un tweet, Fedez ha voluto esprimere la sua vicinanza a Giovanni Allevi, il pianista e compositore che ieri ha annunciato di avere un mieloma, un tumore del midollo osseo. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa”, sono state le parole di Allevi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) “, anche se non ci conosciamo ti faccio uninalpernon, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivimio/nostroabbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’”. Con queste parole, affidate a un tweet,ha voluto esprimere la sua vicinanza a, il pianista e compositore che ieri ha annunciato di avere un, un tumore del midollo osseo. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce:, ma non permeno insidiosa”, sono state le parole di...

