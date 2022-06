Emma Thompson sulla scena di nudo del suo nuovo film: "È molto difficile spogliarsi a 62 anni" (Di domenica 19 giugno 2022) Emma Thompson si è recentemente aperta a proposito della scena di nudo che ha dovuto girare durante le riprese della sua nuova pellicola: Good Luck To You, Leo Grande. Emma Thompson, nel suo ultimo film intitolato Good Luck To You, Leo Grande, si è spogliata in tutti i sensi: oltre ad aver dovuto filmare una scena di nudo l'attrice si è anche calata nei panni di un personaggio molto vulnerabile, esplorando una serie di sentimenti che ha definito "complessi ma al tempo stesso molto importanti da raccontare". Nel nuovo film, la Thompson interpreta Nancy Stokes, un'ex insegnante di scuola 62enne, rimasta vedova di recente, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 19 giugno 2022)si è recentemente aperta a proposito delladiche ha dovuto girare durante le riprese della sua nuova pellicola: Good Luck To You, Leo Grande., nel suo ultimointitolato Good Luck To You, Leo Grande, si è spogliata in tutti i sensi: oltre ad aver dovutoare unadil'attrice si è anche calata nei pdi un personaggiovulnerabile, esplorando una serie di sentimenti che ha definito "complessi ma al tempo stessoimportanti da raccontare". Nel, lainterpreta Nancy Stokes, un'ex insegnante di scuola 62enne, rimasta vedova di recente, ...

