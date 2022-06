Emergenza rifiuti e idrica ad Arghillà - Il Coordinamento di Quartiere chiede l'istituzione di una cabina di regia governativa (Di domenica 19 giugno 2022) articolo Gazzetta del Sud del 16.6.2022 allegato "Il Sindaco: noi da soli non riusciamo a risolvere il problema. Serve l'aiuto di tutti") Arghillà, aggiunge il Comitato, se fosse un comune, con i ... Leggi su citynow (Di domenica 19 giugno 2022) articolo Gazzetta del Sud del 16.6.2022 allegato "Il Sindaco: noi da soli non riusciamo a risolvere il problema. Serve l'aiuto di tutti"), aggiunge il Comitato, se fosse un comune, con i ...

gualtierieurope : L’incendio divampato oggi a #Malagrotta sta interessando anche il #Tmb2 che tratta 900 tonnellate al giorno di… - GDS_it : La discarica di Bellolampo sta per esaurire ogni millimetro a disposizione per accogliere la spazzatura di Palermo… - citynowit : Il Coordinamento di quartiere denuncia la violazione della convenzione Europea dei diritti dell'Uomo - mariali94316534 : RT @radioromait: Roma, dopo incendio Malagrotta nuova emergenza rifiuti: le soluzioni di Gualtieri - mbbelluco : RT @FranFerrante: #Malagrotta: Ferrante @Kyoto_Club , emergenza #rifiuti #Roma, chiusa area come mezza Milano -