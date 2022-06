"Donbass? Un prete spagnolo": Danilo Toninelli ridicolizzato in diretta tv (Di domenica 19 giugno 2022) Matteo Renzi, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai 3, ha ridicolizzato Danilo Toninelli. "I 5 Stelle stanno utilizzando la vicenda Ucraina per regolare i propri conti interni", ha esordito il leader di Italia Viva. Le conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina (approvvigionamento energetico, forniture del grano, crisi migratoria, carestia) "sono enormi. Di una vicenda così rilevante ai 5 Stelle non gli interessa nulla. Loro non stanno discutendo della Crimea, del Donbass, loro stanno discutendo se la Taverna e Toninelli devono rimanere in Parlamento. Toninelli nemmeno lo sa cosa sia il Donbass, forse pensa che è un prete spagnolo". Ma gli attacchi di Renzi non si limitano a Toninelli. "Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Matteo Renzi, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai 3, ha. "I 5 Stelle stanno utilizzando la vicenda Ucraina per regolare i propri conti interni", ha esordito il leader di Italia Viva. Le conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina (approvvigionamento energetico, forniture del grano, crisi migratoria, carestia) "sono enormi. Di una vicenda così rilevante ai 5 Stelle non gli interessa nulla. Loro non stanno discutendo della Crimea, del, loro stanno discutendo se la Taverna edevono rimanere in Parlamento.nemmeno lo sa cosa sia il, forse pensa che è un". Ma gli attacchi di Renzi non si limitano a. "Il ...

Pubblicità

mariamacina : Matteo Renzi :” Toninelli pensa che il Donbass sia un prete spagnolo”. - RemTeneVerbaSeq : RT @Fabry0222: Renzi da #Annunziata: “Toninelli pensa che Donbass sia un prete spagnolo”. Spettacolo puro. - castell32082033 : RT @Mezzorainpiu: 'M5s partito finito, non discutono se Crimea e Donbass devono rimanere in Ucraina, loro discutono se la Taverna e Toninel… - Francesco6418 : RT @bb91687509: 'Toninelli crede che il Donbass sia un prete spagnolo' #renzi ma come si fa a dire che che è antipatico? ?? - faornano : RT @Fabry0222: Renzi da #Annunziata: “Toninelli pensa che Donbass sia un prete spagnolo”. Spettacolo puro. -