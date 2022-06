Pubblicità

sportli26181512 : Bayern, il prossimo rinforzo è un pupillo di Nagelsmann: Dopo la passata stagione agrodolce, il Bayern ha deciso di… - Lana1Malta : @kierrepalulone @tonyxofan @masolinismo Ma dialogare su cosa che mi hai appena detto che vincerete pure il prossimo… - dotffg : @M1sha13 Dopo la vittoria dell’europeo a 18 anni tre stagioni deludenti, retrocesso con lo swansea senza spazio al… - oidonos : @ElTrattore Potrebbe diventare un ottimo giocatore da spedire al psg o al bayern l'anno prossimo - carlo2woo : @_alessandra27_ @FreeEren_ esistono i contratti apposta, il bayern non deve cederlo perché fa il piangina. al massi… -

...' fare mercato' sucessivamente e mantenere quindi una rosa sempre attuale e di qualità! Il... la rosa sarebbe davvero formidabile e pronta aldecennio : Szczesney / Carnesecchi - - - - -......Mondo firmerà il suo contratto domenica ad Altach e sarà presentato ufficialmente lunedì", ... Successivamente, Klose è stato primo allenatore della squadra U17 dell'FCMonaco per due ...Secondo Sky Deutschland, manca poco all'ufficialità dell'attaccante senegalese in arrivo dai Reds per il club campione di Germania ...Stando a quanto riferito da 'Sky Sport DE', Mane sarà a Monaco martedì per le visite mediche con il Bayern prima della firma sul contratto.