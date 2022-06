Android Auto vittima di un bug che ha colpito Google Maps (Di domenica 19 giugno 2022) La modalità scura di Google Maps appare interrotta su Android Auto per alcuni utenti in seguito ai recenti aggiornamenti. L’app del colosso di Mountain View è una di quelle più utilizzate sugli smartphone di tantissimi utenti, ragion per cui eventuali difetti risultano essere particolarmente fastidiosi. Dopo gli ultimi aggiornamenti, tuttavia, Google Maps su Android Auto ha ricevuto la sua modalità scura che per alcuni utenti risulta interrotta e non è ancora disponibile una soluzione chiara. Ogni tanto ci sono diverse lamentele per l’insorgenza di qualche bug rivolte agli sviluppatori di Google, ai quali viene chiesto di trovare una soluzione nel minor tempo possibile. Ecco che negli ultimi giorni diversi utenti hanno riscontrato ... Leggi su optimagazine (Di domenica 19 giugno 2022) La modalità scura diappare interrotta super alcuni utenti in seguito ai recenti aggiornamenti. L’app del colosso di Mountain View è una di quelle più utilizzate sugli smartphone di tantissimi utenti, ragion per cui eventuali difetti risultano essere particolarmente fastidiosi. Dopo gli ultimi aggiornamenti, tuttavia,suha ricevuto la sua modalità scura che per alcuni utenti risulta interrotta e non è ancora disponibile una soluzione chiara. Ogni tanto ci sono diverse lamentele per l’insorgenza di qualche bug rivolte agli sviluppatori di, ai quali viene chiesto di trovare una soluzione nel minor tempo possibile. Ecco che negli ultimi giorni diversi utenti hanno riscontrato ...

