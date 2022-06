Vanessa Incontrada ospite di Gigi D'Alessio, l'omaggio del pubblico (Di sabato 18 giugno 2022) Vanessa Incontrada sale sul palco del concerto di Gigi D'Alessio e il pubblico di Pizza del Plebiscito, a Napoli, intona 'Sei bellissima'. La conduttrice, che nei giorni scorsi è stata colpita da ... Leggi su leggo (Di sabato 18 giugno 2022)sale sul palco del concerto diD'e ildi Pizza del Plebiscito, a Napoli, intona 'Sei bellissima'. La conduttrice, che nei giorni scorsi è stata colpita da ...

CottarelliCPI : Tra le varie forme di stupidità c'è anche il body shaming. Il pubblico di Napoli canta 'sei bellissima' a Vanessa Incontrada. Mi associo. - repubblica : 'Sei bellissima', il pubblico di Napoli canta in coro a Vanessa Incontrada contro il body shaming - IlContiAndrea : Il 17-6 su Rai Uno in diretta il concerto evento #UnoComeTe #TrentanniInsieme con #GigiDalessio da #Napoli. Ospiti… - djrenyx : RT @ilMenestrelloh: Tutta piazza Plebiscito che urla a Vanessa Incontrada “sei bellissima” perché Napoli e i napoletani vi insegnano a camp… - antaartide : mio papà indignato per gli insulti a vanessa incontrada lo capisco -