Roma, Zaniolo: "Essere accostato ai top club fa piacere, imbarazzato dai paragoni con Dybala" (Di sabato 18 giugno 2022) Nicolò Zaniolo ha rilasciato un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', pubblicata sul settimanale 'Sportweek'. Tra i temi affrontati ovviamente il suo futuro: "Non può che farmi piacere l'interesse dei top club. Se pensano a te vuol dire che sei un giocatore di valore. Tuttavia non mi lascio distrarre né mi monto la testa, anzi sono ancora più determinato ad allenarmi per confermare che Essere accostato a certe squadre non sia un caso". Il centrocampista della Roma è stato poi molto vago in merito ad un suo possibile addio alla Capitale: "Se dovesse verificarsi, sicuramente sentirei la mancanza di molte persone. La vita è imprevedibile, può succedere di tutto da un momento all'altro. Io semplicemente mi alleno e aspetto di vedere cosa accadrà".

