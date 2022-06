Rimodulazioni WindTre di rete fissa | aumenti da 2 a 5 euro al mese

Pubblicità

L'operatore low cost non applica nemmeno, fissando per sempre il costo delle sue ... 13,99 " Spusu è un operatore low cost che utilizza la rete di. A chi proviene da Vodafone l'......si conferma periodo diper il mercato di telefonia mobile. Tra le modifiche unilaterali in arrivo nel corso delle prossime settimane c'è una nuova rimodulazione annunciata da...Brutte notizie in arrivo per i clienti di rete fissa WindTre. La società, attraverso un'informativa sul suo sito ufficiale, ha ufficializzato, a part ...WindTre non si tira indietro rispetto ad Iliad e rispetto ... Come per altre ricaricabili, anche in questo caso, nel corso del primo semestre il provider non prevede alcuna rimodulazioni per i costi ...