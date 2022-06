(Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – Duesonoaldiper un incidente durante un evento. Per stabilire un record avevano effettuato un tentativo di aggancio, ma a causa di una manovra errata le vele si sono intrecciate e sono caduti al suolo. La scuola di paracadutismo sportivo che organizzava la gara, ha riferito su Facebook la dinamica dell’incidente: “Nella fase finale di atterraggio, a circa 50 metri dal suolo, due espertissimicon migliaia di lanci all’attivo ed entrambi istruttori venivano in collisione. La quota estremamente bassa e la violenza dell’impatto precludevano ogni tentativo di risolvere l’avvitamento delle due vele e i due precipitavano al suolo. Gli interventi immediati dei medici presenti in campo con il defibrillatore e il ...

Pubblicità

fanpage : ULTIM’ORA - Tragedia al Campovolo di Reggio Emilia Due paracadutisti di 51 e 35 anni sono morti schiantandosi al su… - sbonaccini : La dottoressa Valentina Fragliasso, ricercatrice dell’Ausl di Reggio Emilia, ha vinto il ‘Premio AIACE 2021’, che o… - hoor_iqra : Reggio Emilia, morti due paracadutisti al Campovolo - zazoomblog : Reggio Emilia morti due paracadutisti al Campovolo - #Reggio #Emilia #morti #paracadutisti - 59gaetanoveneto : Stamattina all’aeroporto di Reggio Emilia, tragico incidente fra due bravissimi paracadutisti, il destino a volte è… -

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'- Romagna sono 27 (uno in ... 3 a Parma (dato invariato); uno a(dato invariato); 13 a Bologna (dato invariato); uno a Imola ...Le città meno svantaggiate sono Sassari (+51,6%),Calabria (+52,1%), Cagliari e Napoli (+53,...6% implica un'impennata del costo della vita pari a 1715 euro, terza l'Romagna, +7%, con un ...Due paracadutisti sono morti al Campovolo di Reggio Emilia per un incidente durante un evento. Per stabilire un record avevano effettuato un tentativo di aggancio, ma a causa di una manovra errata le ...Due paracadutisti, il caporalmaggiore della Folgore Gabriele Grossi e l'amico Fabrizio Del Giudice, hanno perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto al Campovolo di Reggio Emilia, durante un ...