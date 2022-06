Reddito di cittadinanza. Il flop delle politiche attive è colpa delle Regioni (Di sabato 18 giugno 2022) Non passa giorno che i vari Meloni, Salvini e Tajani non si scaglino contro il Reddito di cittadinanza, una misura di civiltà voluta dal Movimento Cinque Stelle a sostegno dei soggetti più fragili, privi di entrate a fine mese, e di tutti quei lavoratori poveri che non riescono a mettere assieme un salario dignitoso. Gli attacchi strumentali al Reddito di cittadinanza si basano su diverse fake news Gli attacchi strumentali si basano su diverse fake news. Dall’esistenza di una correlazione tra posti vacanti e sussidio al fallimento dello strumento sul fronte delle politiche attive. Se, però, il Reddito di cittadinanza – sebbene solo un terzo dei suoi percettori sia occupabile – arranca sul fronte dell’inserimento nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 18 giugno 2022) Non passa giorno che i vari Meloni, Salvini e Tajani non si scaglino contro ildi, una misura di civiltà voluta dal Movimento Cinque Stelle a sostegno dei soggetti più fragili, privi di entrate a fine mese, e di tutti quei lavoratori poveri che non riescono a mettere assieme un salario dignitoso. Gli attacchi strumentali aldisi basano su diverse fake news Gli attacchi strumentali si basano su diverse fake news. Dall’esistenza di una correlazione tra posti vacanti e sussidio al fallimento dello strumento sul fronte. Se, però, ildi– sebbene solo un terzo dei suoi percettori sia occupabile – arranca sul fronte dell’inserimento nel ...

