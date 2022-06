Prova costume | evviva la normalità | per una volta

Leggi su formatonews

(Di sabato 18 giugno 2022) Siete pronti per la? E se invece imparassimo a goderci i momenti più belli, senza pensare in modo ossessivo al nostro corpo? Modelli e modelle, attori ed influencer, personaggi dello spettacolo, uomini e donne perfette – questo è ciò a cui le varie piattaforme social ci hanno abituato. Le immagini condivise su Instagram, riprendono il nostro lato migliore e nascondo i difetti, facendoci apparire come esseri umani privi di caratteristiche al di fuori degli impossibili canoni estetici proposti dalla società. Tutto questo corrisponde alla realtà? Assolutamente no. Valeria Graci (Instagram)Al giorno d’oggi risulta decisamente difficile rimanere al passo con gli standard proposti dalla nostra contemporaneità. Per questo motivo, negli ultimi tempi, moltissimi personaggi noti hanno deciso di ribellarsi a questo staticismo ...