Nuoto | Mondiali 2022 | Marco De Tullio in Finale nei 400 sl | Lorenzo Gallossi esagera ed esce

Prima mattinata di batterie alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), sede dei Mondiali 2022 di Nuoto a Budapest (Ungheria). Giornata d'esordio con le heat dei 400 stile libero maschili importanti per definire il quadro dei qualificati alla Finale pomeridiana. Nessun passaggio intermedio, dunque, decisamente all'atto conclusivo. Erano due gli azzurri al via: Marco De Tullio e Lorenzo Galossi. L'esito della prova è stato favorevole per il pugliese e non altrettanto per il giovane romano. De Tullio è giunto secondo nell'ultima heat vinta dal forte tedesco Lukas Märtens in 3:45.04. Una distribuzione dello sforzo, probabilmente, non ottimale quella dell'atleta nostrano che, passato ai 200 metri in 1:52.57, non è mai riuscito a trovare quel cambio di ritmo ...

