MotoGP, il polso fa troppo male: Alex Rins rinuncia al GP di Germania (Di sabato 18 giugno 2022) Il Gran Premio di Germania di MotoGP perde un protagonista. Alex Rins è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca per il dolore al polso sinistro. Nonostante la doppia frattura rimediata in Catalogna un paio di settimane fa, lo spagnolo della Suzuki ha voluto provare a rientrare già sul circuito del Sachsenring. Purtroppo il suo fisico aveva altri piani per lui ed il ritiro è stata l’unica soluzione possibile. “Ho sentito troppo dolore durante le FP3 e correre non è sicuro né per me né per gli altri piloti. Continueremo a lavorare sul nostro recupero e torneremo di nuovo ad Assen!” ha scritto sui social Rins, dando appuntamento al GP d’Olanda. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) Il Gran Premio didiperde un protagonista.è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca per il dolore alsinistro. Nonostante la doppia frattura rimediata in Catalogna un paio di settimane fa, lo spagnolo della Suzuki ha voluto provare a rientrare già sul circuito del Sachsenring. Puril suo fisico aveva altri piani per lui ed il ritiro è stata l’unica soluzione possibile. “Ho sentitodolore durante le FP3 e correre non è sicuro né per me né per gli altri piloti. Continueremo a lavorare sul nostro recupero e torneremo di nuovo ad Assen!” ha scritto sui social, dando appuntamento al GP d’Olanda. SportFace.

