Pubblicità

ecodelchisone : Crissolo: precipita mentre scende dal monte Granero, morto alpinista - lastep440 : RT @SkyTG24: Cade dal monte Granero, morto alpinista nel Cuneese - Ansa_Piemonte : Morto alpinista nel Cuneese, precipitato dal monte Granero. Incidente in valle Po, inutile tentativo di rianimazion… - GINA32451015 : RT @SkyTG24: Cade dal monte Granero, morto alpinista nel Cuneese - SkyTG24 : Cade dal monte Granero, morto alpinista nel Cuneese -

Si è rivelata fatale una caduta sulle pendici del monte Granero per unrimasto vittima di un incidente oggi pomeriggio in alta valle Po. L'uomo, di circa sessant'anni, sarebbe caduto durante una fase di discesa dalla montagna di 3.170 metri, sullo spartiacque ...Non ce l'ha fatta l'60enne precipitato nel primo pomeriggio di oggi dal monte Granero. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, che hanno raggiunto il Colle Luisas, ...Si è rivelata fatale una caduta sulle pendici del monte Granero per un alpinista rimasto vittima di un incidente oggi pomeriggio in alta valle Po. L'uomo, di circa sessant'anni, sarebbe caduto durante ...Un alpinista è morto precipitando dal monte Granero, nel comune di Crissolo. L'alpinista, di 60 anni, stava salendo con tre compagni che lo hanno visto cadere e hanno dato l'allarme. I tecnici ...