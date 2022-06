LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: epica Italia! Oro, argento e bronzo nel fioretto! Tra poco Rossella Fiamingo in finale nella spada! (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-7, Ancora a segno Avola che rimedia un cartellino giallo. 5-7, Punto Avola. 4-7, Immediata la reazione di Daniele Garozzo. 4-6, Avola accorcia le distanze! 3-6, Sempre tre stoccate di vantaggio per Garozzo. 2-5, Parziale di 0-4 ad opera del siciliano! 2-4, Un paio di stoccate rapidissime mandate a bersaglio da Garozzo! 2-2, Di nuovo equilibrio. 2-1, Parata e risposta per Avola. 1-1, Pareggia Garozzo. 1-0, Primo vantaggio targato Avola. 18.38 Giorgio Avola e Daniele Garozzo stanno per dare vita alla seconda semifinale. Inizia l’assalto! 18.35 Anche l’argento e il bronzo sono già in cascina! Resta da capire come i nostri schermidori si spartiranno le posizioni sul podio! 15-6 finale PER TOMMASO MARINI! L’AZZURRO SFIDERA’ NELL’ATTO CONCLUSIVO IL ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-7, Ancora a segno Avola che rimedia un cartellino giallo. 5-7, Punto Avola. 4-7, Immediata la reazione di Daniele Garozzo. 4-6, Avola accorcia le distanze! 3-6, Sempre tre stoccate di vantaggio per Garozzo. 2-5, Parziale di 0-4 ad opera del siciliano! 2-4, Un paio di stoccate rapidissime mandate a bersaglio da Garozzo! 2-2, Di nuovo equilibrio. 2-1, Parata e risposta per Avola. 1-1, Pareggia Garozzo. 1-0, Primo vantaggio targato Avola. 18.38 Giorgio Avola e Daniele Garozzo stanno per dare vita alla seconda semi. Inizia l’assalto! 18.35 Anche l’e ilsono già in cascina! Resta da capire come i nostri schermidori si spartiranno le posizioni sul podio! 15-6PER TOMMASO MARINI! L’AZZURRO SFIDERA’ NELL’ATTO CONCLUSIVO IL ...

