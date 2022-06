LIVE GT World Challenge Europe Zandvoort 2022 in DIRETTA: Weerts #32 cerca di allungare, lontano Valentino Rossi (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE 14.13 Valentino Rossi si colloca 20mo, mentre ci avviciniamo alla sosta obbligatoria. Audi #32 resta saldamente al comando delle operazioni. 14.10 Testacoda per l’Audi #33 di Jean-Baptiste Simmenauer (WRT /Audi) alla prima curva dopo un contatto con Boguslavskiy. Giornata da dimenticare per quest’ultimo, pilota che in tutti i modi sta provando a rimontare. 14.09 Panis passa Gachet e sale al quarto posto. Inizio difficile per la vettura #11 del Tresor by Car Collection. 14.07 Audi resta in cima alla classifica con l’auto #32 di WRT. Charles Weerts sembra non avere rivali in questo momento. 14.05 Giornata difficile per Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #89/Mercedes). Il russo, leader del campionato, è solo 16mo in questo momento contro il primo posto di Charles ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA14.13si colloca 20mo, mentre ci avviciniamo alla sosta obbligatoria. Audi #32 resta saldamente al comando delle operazioni. 14.10 Testacoda per l’Audi #33 di Jean-Baptiste Simmenauer (WRT /Audi) alla prima curva dopo un contatto con Boguslavskiy. Giornata da dimenticare per quest’ultimo, pilota che in tutti i modi sta provando a rimontare. 14.09 Panis passa Gachet e sale al quarto posto. Inizio difficile per la vettura #11 del Tresor by Car Collection. 14.07 Audi resta in cima alla classifica con l’auto #32 di WRT. Charlessembra non avere rivali in questo momento. 14.05 Giornata difficile per Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #89/Mercedes). Il russo, leader del campionato, è solo 16mo in questo momento contro il primo posto di Charles ...

Pubblicità

pelias01 : RT @OGiannino: Domanda numero 3: come si può trattare con Putin, per il quale 'i princìpi del nuovo ordine mondiale saranno definiti tra gr… - pierovecchiato : RT @OGiannino: Domanda numero 3: come si può trattare con Putin, per il quale 'i princìpi del nuovo ordine mondiale saranno definiti tra gr… - VEN_VIT52 : RT @OGiannino: Domanda numero 3: come si può trattare con Putin, per il quale 'i princìpi del nuovo ordine mondiale saranno definiti tra gr… - a_gidiuli : RT @OGiannino: Domanda numero 3: come si può trattare con Putin, per il quale 'i princìpi del nuovo ordine mondiale saranno definiti tra gr… - FaRitardo1 : RT @OGiannino: Domanda numero 3: come si può trattare con Putin, per il quale 'i princìpi del nuovo ordine mondiale saranno definiti tra gr… -

I 10 concerti più importanti di Paul McCartney, con e senza Beatles ... i grandi successi da solista, Band on the Run , Maybe I'm Amazed , Live and Let Die , le chicche ... Dai tour iniziati nel 2002 sono tratti gli album Back in the World, Good Evening New York City e ... GTWCE, Zandvoort: Weerts in pole, Rossi è 20°. Gara 1 LIVE su Sky Le caratteristiche, la storia, il nome e cosa attenderci da questa stagione del GT World Challenge Europe da vivere in diretta su Sky di Ivan Nesta 10 REGOLE DA SAPERE SUL GT WORLD CHALLENGE EUROPE ... OA Sport ... i grandi successi da solista, Band on the Run , Maybe I'm Amazed ,and Let Die , le chicche ... Dai tour iniziati nel 2002 sono tratti gli album Back in the, Good Evening New York City e ...Le caratteristiche, la storia, il nome e cosa attenderci da questa stagione del GTChallenge Europe da vivere in diretta su Sky di Ivan Nesta 10 REGOLE DA SAPERE SUL GTCHALLENGE EUROPE ... LIVE GT World Challenge Europe Zandvoort 2022 in DIRETTA: tra poco gara-1