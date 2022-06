Lightyear | il divertimento ma senza la magia 

(Di sabato 18 giugno 2022) Godibile ma mai memorabile, il film ha azione, epica e ironia ben miscelati. Un paio d’ore di svago (non privo di spunti di riflessione) che i bambini di ieri possono condividere con quelli di oggi

Nell'insieme, "" è un film colorato, vorticoso, avvincente, persino sovraccarico, ma di indubbio; a impreziosirlo le voci di Alberto Malanchino, Ludovico Tersigni, Esther Elisha ...L'ultimo caso riguarda il cartone "- La vera storia di Buzz" appena uscito al cinema, in ... organizzando gay pride nei parchi, adattando i gadget in chiave arcobaleno e i ...Se vi aspettate che Lightyear, la vera storia di Buzz sia qualcosa di indimenticabile, siete fuori strada. Il nuovo film Disney Pixar, finalmente al cinema (destino che non hanno avuto i precedenti ..."Verso l'infinito e oltre!". È una delle celebri espressioni della saga animata "Toy Story" (1995-2019) della Pixar – il suo primo lungometraggio! –, il motto del pupazzo Buzz Lightyear, lo Space Rang ...