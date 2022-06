L’estetica sarà la Waterloo del Sistema Salerno

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 18 giugno 2022) di Michelangelo Russo E’ di tre giorni fa la notizia del finanziamento di ben 400 mila euro per la ristrutturazione del Museo della Scuola Medica Salernitana. Il finanziamento, con fondi europei, è frutto della sinergia tra Sovrintendenza ai Beni Culturali, Università di, e, ovviamente, Comune die Provincia. Circa 180mila euro saranno spesi per la ristrutturazione della chiesetta sconsacrata di Via Mercanti, in cui è allocato sinora il Museo, e buona parte della cifra restantespesa per ammodernare le apparecchiature di proiezione delle immagini dei reperti museali. Ottima notizia per la cultura, d’accordo. Ma andiamo a vedere in concreto come certe iniziative, pur pregevoli, vanno solo a sfiorare il problema del patrimonio artistico di, del tutto abbandonato e fuori completamente dagli ...