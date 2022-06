Leclerc penalizzato, disastro Ferrari in Canada: Mondiale in fumo per la centralina? (Di sabato 18 giugno 2022) Max Verstappen torna a dettare il passo dopo la vittoria in Azerbaijan. Il leader del Mondiale, nonché campione del mondo in carica, si mette davanti in entrambe le prime sessioni di libere in Canada. Il ritorno in pista in quel di Montreal è quindi felice per l'olandese della Red Bull che insegue la sua prima vittoria nella terra di Stroll e Latifi: "E' stata una giornata piuttosto positiva, la macchina ha funzionato bene fin da subito anche se ci sono un paio di cose che dobbiamo esaminare", il commento di Verstappen. Alle sue spalle spicca subito Charles Leclerc, secondo in FP2 per 81 millesimi: il monegasco vuole riscattare le ultime tre gare, "difficili da sopportare" come definite dallo stesso pilota della Ferrari durante la conferenza stampa, ma partirà con un handicap non da poco. Al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Max Verstappen torna a dettare il passo dopo la vittoria in Azerbaijan. Il leader del, nonché campione del mondo in carica, si mette davanti in entrambe le prime sessioni di libere in. Il ritorno in pista in quel di Montreal è quindi felice per l'olandese della Red Bull che insegue la sua prima vittoria nella terra di Stroll e Latifi: "E' stata una giornata piuttosto positiva, la macchina ha funzionato bene fin da subito anche se ci sono un paio di cose che dobbiamo esaminare", il commento di Verstappen. Alle sue spalle spicca subito Charles, secondo in FP2 per 81 millesimi: il monegasco vuole riscattare le ultime tre gare, "difficili da sopportare" come definite dallo stesso pilota delladurante la conferenza stampa, ma partirà con un handicap non da poco. Al ...

