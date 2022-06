Le Nike di Jacquemus e altre fashion news

(Di sabato 18 giugno 2022) Dopo New Balance per Miu Miu e Adidas per Gucci e Balenciaga è il turno di: il brand ha appena svelato le sue sneaker per(nella foto) e una collezione davvero speciale con la designer Ancuta Sarca. Le sneaker diLa collezione del colosso dello sportswear per il designer francese si compone di quindici pezzi. Abiti, gonne a pieghe, biker stile ciclista e il pezzo forte, le sneaker, appena presentate sul profilo dello stilista francese: suola con accenni chunky, citazioni alle scarpe da montagna, in marrone e bianco, sono una rivisitazione delleAir Humara. La collezione sarà lanciata il 28 giugno 2022, ma la sfilata Le Papier didel prossimo 27 giugno dovrebbe già svelare qualche accessorio con l’iconico logo a virgola, tra giarrettiere e ...

LadyNews_ : Nike collabora con Jacquemus per la nuova collezione - nopasanadaaquii : ho già mostrato a mio padre le scarpe di jacquemus x nike ha detto che gli piacciono quelle bianche ma ha chiesto i… - byrnelacroix : ma le Nike X Jacquemus sono pazzesche adesso piango le voglio - blondatella : RT @aledimaa: Qualche daddy che mi compra le Nike x jacquemus ? - aledimaa : Qualche daddy che mi compra le Nike x jacquemus ? -

La collezioneporta lo sport nella vita di tutti i giorni, risalta la visione futura di'50 for her' nell'anno del suo 50/o anniversario.segue la convinzione ...Saranno 15 i pezzi della co - lab, dove lo sportswear viene riletto e reinterpretato con la visione sensuale di Simon Porte. " Sono sempre stato ispirato dai pezzi vintage di ACG e dalle campagnedegli anni '90. ... Uno sguardo alle prime, nuovissime, sneakers Jacquemus x Nike Nike ha collaborato con Simon Porte Jacquemus, fondatore dell'omonimo marchio di abbigliamento e accessori, per la sua nuova collezione.Simon Porte Jacquemus teased his first-ever Nike collaboration. Now, the Swoosh has unveiled official images of the upcoming silhouette. “I have always been inspired by vintage ACG pieces and Nike ...