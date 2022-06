Il M5S rischia di far esplodere il governo. Si prova a ricucire lo strappo per salvare Draghi (Di sabato 18 giugno 2022) No all'invio di nuove armi all'Ucraina. Messo nero su bianco. È il passaggio, inserito in una bozza di risoluzione a cui stanno lavorando una parte dei senatori M5s in vista del voto che si terrà in Aula a palazzo Madama martedì prossimo, dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sul Consiglio Ue del 23 e 24 giugno, che rischia di far deflagrare la maggioranza (e i 5 stelle). «Si impegna il governo a non procedere, stante l'attuale quadro bellico in atto, a ulteriori invii di armamenti che metterebbero a serio rischio una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica», si legge nella bozza dei pentastellati, circolata in mattinata e che ha subito fatto salire la tensione all'interno del Movimento, con il Pd che avverte: «No a fughe in avanti». Ma il nodo dell'invio di armi resta un tema bollente, ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) No all'invio di nuove armi all'Ucraina. Messo nero su bianco. È il passaggio, inserito in una bozza di risoluzione a cui stanno lavorando una parte dei senatori M5s in vista del voto che si terrà in Aula a palazzo Madama martedì prossimo, dopo le comunicazioni del premier Mariosul Consiglio Ue del 23 e 24 giugno, chedi far deflagrare la maggioranza (e i 5 stelle). «Si impegna ila non procedere, stante l'attuale quadro bellico in atto, a ulteriori invii di armamenti che metterebbero a serio rischio una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica», si legge nella bozza dei pentastellati, circolata in mattinata e che ha subito fatto salire la tensione all'interno del Movimento, con il Pd che avverte: «No a fughe in avanti». Ma il nodo dell'invio di armi resta un tema bollente, ...

