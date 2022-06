GP Canada | Schumacher | “Macchina grandiosa in queste condizioni miste | è un ottimo punto di partenza per crescere”

Pubblicità

NORRIS fuori dal Q3, SCHUMACHER 6° nel Q2. Verstappen in pole in Canada con 7 decimi di vantaggio sul gruppo. Secondo un fantastico Alonso, poi Sainz.

Griglia di partenza del GP del Canada: 1 Verstappen, 2 Alonso, 3 Sainz, 4 Hamilton, 5 Magnussen, 6 Schumacher, 7 Ocon, 8 Russell, 9 Ricciardo, 10 Zhou, 11 Bottas, 12 Albon, 13 Perez. Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio del Canada. Sul circuito umido di Montreal (bagnato estremo in partenza e quasi asciutto a fine sessione). Qualifica F1, Gp Canada 2022: Max Verstappen conquista la quindicesima pole position della sua carriera in un Canada bagnato.