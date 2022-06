Giovanni Allevi | Ho un mieloma

(Di sabato 18 giugno 2022) "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce:, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che...

Pubblicità

Luxgraph : Giovanni Allevi su Instagram: «Ho un mieloma, devo curarmi» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war… - telodogratis : Giovanni Allevi, ho scoperto di avere un mieloma - Agenzia_Ansa : Giovanni Allevi, il 53enne pianista e compositore ha annunciato sui social di avere una neoplasia, un mieloma. L'ar… - telodogratis : Giovanni Allevi choc: “Ho un mieloma, devo curarmi”. Annullato il tour estivo - zazoomblog : Giovanni Allevi choc: Ho un mieloma devo curarmi. Annullato il tour estivo - #Giovanni #Allevi #choc: #mieloma -

si vede costretto ad annullare il tour estivo di Estasi 2022 per affrontare un percorso terapeutico duro ed importante. Tanti i fan che si sono stretti intorno a lui nel dolore, con ...... "Ho sempre combattuto i draghi interiori in concerto: questa volta dovrò farlo lontano dal palco" Il pianista e compositoreha rivelato di avere un tumore - una forma chiamata ...Il pianista e compositore Giovanni Allevi ha rivelato sul suo profilo Instagram di avere un tumore — una forma chiamata — e di doversi curare «lontano dal palco». «Non ci girerò intorno: ho scoperto ...Giovanni Allevi ha annunciato con un post pubblicato su Instagram di avere un tumore ed essere per questo costretto ad allontanarsi dalle scene per combattere la malattia. Il ...