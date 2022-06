Gazzetta – Inter | De Vrij nel mirino del Chelsea

(Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-17 20:47:23 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della: L’olandese è in scadenza tra un anno, la sua situazione è finita nell’ombra. I Blues però cercano un centrale, e ci pensano Sul mercato come in campo. Dei tre difensori titolari dell’– Skriniar, Dee Bastoni – l’olandese è quello che si prende meno titoli, che amministra e pulisce, che opera da registra arretrato ma si vede meno davanti. Più nell’ombra degli altri due, per ruolo e caratteristiche. Un leader silenzioso, del cui futuro si è parlato molto negli scorsi mesi: in scadenza nel 2023 e considerato il più sacrificabile, un addio sembrava molto probabile. Mino Raiola era al lavoro per una soluzione, con la prospettiva di portare nelle casse dell’una cifra attorno ai 20-25 milioni di euro, a essere ...

Mino Raiola era al lavoro per una soluzione, con la prospettiva di portare nelle casse dell'una cifra attorno ai 20 - 25 milioni di euro, a essere molto ottimisti. Di Stefan si parla poco, le ......l'8 giugno nellacornice di Villa Doria D'Angri a Napoli e trasmessa in streaming sul sito. Inoltre, sono stati assegnati tre premi speciali; quello della critica sponsorizzato da- ... E De Vrij che fa Occhio ai Blues. L’Inter apre alla cessione Una cessione potrebbe rendere tutti contenti: l'Inter per la sicura plusvalenza (arrivò a parametro zero nel 2018), de Vrij per rimettersi in discussione in un'altra grande realtà europea. Il Chelsea ...Si pensi ai nerazzurri: vendere l'olandese vorrebbe dire ottenere una plusvalenza netta, considerando l'acquisto a parametro zero nell'estate 2018' Uno dei club interessati a de Vrij è il Chelsea che ...