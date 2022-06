Gazzetta – Calciomercato Fiorentina | Jovic possibile | ma l’ingaggio spaventa i viola

Leggi su justcalcio

(Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-17 19:05:33 L’autorevole: Il serbo prima segue la pagina social del club, poi mette like al post sulla Conference. I 6 milioni all’anno di stipendio preoccupano e serve una mano dal Real. Seguiti anche Pinamonti e Djuric Cabral più almeno uno. La strategiadovrà necessariamente portare un altro centravanti a Firenze per una stagione che si preannuncia lunga e faticosa. Il brasiliano, costato 15 milioni di euro pochi mesi fa, sarà punto fermo dell’attacco gigliato, ma non il solo. Serve un altro 9 e non è detto che basti. Tanti i nomi accostati alla, che dal canto suo sta mappando il mercato dei centravanti in attesa dell’occasione giusta. Tra, questi da qualche tempo, figura anche Luka(‘97) del Real Madrid. L’ex Francoforte, pagato 60 milioni dai Campioni d’Europa nel 2019, ...