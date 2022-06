(Di sabato 18 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Non si ferma la, la società beneventana mette a segno un nuovo colpo aggiungendo alla rosa che sta prendendo forma Marco Biancardi. Difensore centrale, classe ’84, ultima esperienza con la maglia del Carotenuto, esperienza conclusa con la vittoria del campionato. Una lunghissima carriera in Serie D, con oltre 250 presenze spalmate con le maglie di Madura, Sapri, Scafatese, Venafro, Sant’Antonio Abate, Viribus Unitis, Castelfranco, Budoni, Battipagliese e Pomigliano. Tante anche le esperienze in Eccellenza: tre anni con la Mariglianese, Afragolese, Palmese e Pontecagnano Faiano e Costa d’Amalfi. Infine, maglie del Baiano e del Carotenuto, come detto, in Promozione. Un tassello importante da affidare alle mani di Papa, un giocatore di grande esperienza che potrà dare un grosso contributo alla ...

Pubblicità

marcocappato : Ciao Fabio, ti sei battuto con forza immensa, nonostante la debolezza estrema del tuo corpo. Il tuo coraggio sarà p… - Antonel1987 : Nella vita ci vuole coraggio e anche un pizzico di palle x affrontare i problemi che ci si presentano davanti non… - axlL4k3 : @Sfioramiilculo_ Vediamo...dai forza e coraggio. - ivan09163388 : RT @Dissidente62: Buongiorno e buon sabato, notizie incommentabili , meglio leggere qualcosa, una cosa è certa , abbiamo perso il coraggi… - demelza72 : @elio_vito Forza e coraggio -

anteprima24.it

Allora aveva accanto la moglie , che "gli diede lae ildi riprendere a lavorare" dopo la rottura con i Beatles, e la primogenita Mary di neanche un anno. Per un beffardo gioco del ...Toccherà al centrodestra in caso di vittoria nel 2023, se ne avrà lapolitica e il, riportare il sistema giustizia nell'alveo costituzionale. Non dimenticando però i ripetuti naufragi ... Forza e Coraggio, un mercato da urlo: blindata la difesa con un big ROMA (ITALPRESS) - In seguito all'incontro con Papa Bergoglio in Vaticano Marco Chiellini, medico odontoiatra titolare dello studio dentistico per il sorri ...