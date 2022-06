Firenze | saluti romani alla festa di degli allievi marescialli Anpi | “Atteggiamento in contrasto con la Costituzione” | l’Arma | “Cori da stadio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 giugno 2022) Un video postato sul canale Instagram del locale Overfit di, mostra un gruppo di giovani raccolto attorno a una torta verde, bianca e rossa. Cantano insieme l’Inno di Mameli: sono glideldei Carabinieri, hanno appena terminato il corso e fanno baldoria. Tutto normale fino a quando qualcuno non si fa prendere dall’entusiasmo e tende il braccio destro in quello che appare in tutto e per tutto un saluto romano. Per il comando generale del, che venerdì ha diffuso una nota ufficiale, “è evidente che il gesticolare dei giovani è quello tipico deida “”,comune a quello tenuto da tanti coetanei nelle più disparate circostanze. Ciò è immediatamente comprensibile dpostura ...