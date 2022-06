Fabrizio Romano: Il Barcellona sta preparando la sua nuova offerta ufficiale per Robert Lewandowski. di Laporta… (Di sabato 18 giugno 2022) Il Barcellona sta preparando la sua nuova offerta ufficiale per Robert Lewandowski. Il grande rapporto di Laporta con il suo agente Zahavi ha aiutato ad aspettare e mantenere un valido accordo verbale su termini personali #FCB La priorità di Lewandowski è sempre stata il Barça, nonostante gli approcci di Chelsea e PSG. pic.twitter.com/VxbVgJZp3D — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 17 giugno 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di sabato 18 giugno 2022) Ilstala suaper. Il grande rapporto di Laporta con il suo agente Zahavi ha aiutato ad aspettare e mantenere un valido accordo verbale su termini personali #FCB La priorità diè sempre stata il Barça, nonostante gli approcci di Chelsea e PSG. pic.twitter.com/VxbVgJZp3D —(@) 17 giugno 2022 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.

