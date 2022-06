F1, Franz Tost conferma Pierre Gasly in Alpha Tauri: “Resta anche nel 2023” (Di sabato 18 giugno 2022) Pierre Gasly è uno dei piloti più interessanti nell’ambito del mercato piloti di Formula 1. Nonostante i risultati non lo stiano premiando, con soli sedici punti nelle prime otto gare ed un quinto posto come miglior risultato a Baku, il francese dell’Alpha Tauri gode di ottimo credito nell’ambiente visti gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi due anni. Proprio per questo, l’ex pilota della Red Bull è parecchio ricercato per il prossimo anno; negli scorsi giorni si era rincorsa una voce che vorrebbe il transalpino che potrebbe approdare in McLaren nel 2023, al posto di un Daniel Ricciardo che nel suo anno ed un terzo con la casa britannica non è riuscito ad esprimere il suo talento. A mettere un freno a tutte le speculazioni ci ha pensato in prima persona Franz ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022)è uno dei piloti più interessanti nell’ambito del mercato piloti di Formula 1. Nonostante i risultati non lo stiano premiando, con soli sedici punti nelle prime otto gare ed un quinto posto come miglior risultato a Baku, il francese dell’gode di ottimo credito nell’ambiente visti gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi due anni. Proprio per questo, l’ex pilota della Red Bull è parecchio ricercato per il prossimo anno; negli scorsi giorni si era rincorsa una voce che vorrebbe il transalpino che potrebbe approdare in McLaren nel, al posto di un Daniel Ricciardo che nel suo anno ed un terzo con la casa britannica non è riuscito ad esprimere il suo talento. A mettere un freno a tutte le speculazioni ci ha pensato in prima persona...

Pubblicità

OA_Sport : Franz Tost spegne sul nascere le speculazioni che vorrebbero Pierre Gasly lontano dall'Alpha Tauri nel 2023 - Muresan801 : RT @DANIELEALOFAN: Conferenza stampa team a tratti esilarante sul porpoising Micke Krack (Aston Martin) “È un problema di sicurezza” Fra… - sportli26181512 : F1, la conferma di Franz Tost sul mercato piloti: 'Gasly in AlphaTauri anche nel 2023': Ora non ci sono più dubbi s… - DANIELEALOFAN : Conferenza stampa team a tratti esilarante sul porpoising Micke Krack (Aston Martin) “È un problema di sicurezza”… - Fprime86 : RT @SkySportF1: F1, la conferma di Franz Tost sul mercato piloti: 'Gasly in AlphaTauri anche nel 2023' #SkyMotori #F1 #Formula1 https://t.c… -