F.1, GP Canada - Pole di Verstappen, ma è Alonso show (Di sabato 18 giugno 2022) Max Verstapen ha conquistato la Pole position del Gran Premio del Canada, nona prova del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo in carica ha fermato il cronometro sull'1:21.299, staccando nettamente tutti gli altri avversari. L'unico ad avvicinarsi di più è stato Fernando Alonso: lo spagnolo ha confermato il suo grande stato di forma sul circuito di Montreal e ha sfruttato le difficili condizioni della pista per piazzarsi in prima fila, un risultato che gli mancava dal GP di Cina 2012. Inedita Top 10. Terzo posto per Carlos Sainz, che non ha mai avuto davvero lo spunto per stare davanti ai suoi avversari. Con un gap davvero grande, Lewis Hamilton conquista comunque la quarta posizione. Applausi a scena aperta per i due piloti della Haas, con Kevin Magnussen quinto e Mick Schumacher sesto. Esteban Ocon non ha avuto lo stesso ... Leggi su quattroruote (Di sabato 18 giugno 2022) Max Verstapen ha conquistato laposition del Gran Premio del, nona prova del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo in carica ha fermato il cronometro sull'1:21.299, staccando nettamente tutti gli altri avversari. L'unico ad avvicinarsi di più è stato Fernando: lo spagnolo ha confermato il suo grande stato di forma sul circuito di Montreal e ha sfruttato le difficili condizioni della pista per piazzarsi in prima fila, un risultato che gli mancava dal GP di Cina 2012. Inedita Top 10. Terzo posto per Carlos Sainz, che non ha mai avuto davvero lo spunto per stare davanti ai suoi avversari. Con un gap davvero grande, Lewis Hamilton conquista comunque la quarta posizione. Applausi a scena aperta per i due piloti della Haas, con Kevin Magnussen quinto e Mick Schumacher sesto. Esteban Ocon non ha avuto lo stesso ...

