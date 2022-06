DIRETTA MotoGP, GP Sachsenring 2022 LIVE: Bagnaia beffa Quartararo ed è in pole! La griglia di partenza (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA griglia DI partenza LA CRONACA DELLE QUALIFICHE 15.21 Appuntamento a domani alle 9.40 per il warm-up, poi dalle 14.00 la gara del GP di Germania 2022 di MotoGP. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 15.19 Ricordiamo che Enea Bastianini, eliminato nel corso della Q1, partirà 17°. 15.18 Pole-position n.9 in carriera per Bagnaia in MotoGP. Domani si profila un grande duello con Quartararo: l’italiano ed il francese hanno mostrato il passo migliore nel corso delle FP4. 15.16 4° a 0.189 Aleix Espargarò, ottimo 5° Fabio Di Giannantonio. Seguono Miller, Marini, Martin, Vinales, Nakagami, Bezzecchi e Mir. 15.15 FINISCE QUI! E’ POLE-POSITION PER ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADILA CRONACA DELLE QUALIFICHE 15.21 Appuntamento a domani alle 9.40 per il warm-up, poi dalle 14.00 la gara del GP di Germaniadi. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 15.19 Ricordiamo che Enea Bastianini, eliminato nel corso della Q1, partirà 17°. 15.18 Pole-position n.9 in carriera perin. Domani si profila un grande duello con: l’italiano ed il francese hanno mostrato il passo migliore nel corso delle FP4. 15.16 4° a 0.189 Aleix Espargarò, ottimo 5° Fabio Di Giannantonio. Seguono Miller, Marini, Martin, Vinales, Nakagami, Bezzecchi e Mir. 15.15 FINISCE QUI! E’ POLE-POSITION PER ...

