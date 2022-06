DIRETTA F1, GP Canada 2022 LIVE: griglia di partenza, Verstappen precede un super Alonso! 3° Sainz, 19° Leclerc (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA griglia DI partenza PERCHE’ CHARLES Leclerc E’ STATO PENALIZZATO DUE VOLTE E PARTIRA’ 19° 23.22 Sulla carta Charles Leclerc dovrà limitare il più possibile i danni domani. La gara sarà asciutta. L’obiettivo realistico può essere una quarta posizione. Eppure la vita è strana. Ripetiamo: quando è partito in pole, Leclerc ha fatto tanta fatica a vincere. Chissà che dall’ultima fila… 23.21 Carlos Sainz non ha sfruttato sino in fondo l’occasione. Senza Leclerc e Perez la prima fila sembrava doverosa per lo spagnolo. Invece il connazionale Alonso lo ha fregato… 23.20 Perez è stato eliminato in Q2 a causa di un incidente: partirà 13°. 23.19 Ricordiamo che Charles Leclerc, che dovrà ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADIPERCHE’ CHARLESE’ STATO PENALIZZATO DUE VOLTE E PARTIRA’ 19° 23.22 Sulla carta Charlesdovrà limitare il più possibile i danni domani. La gara sarà asciutta. L’obiettivo realistico può essere una quarta posizione. Eppure la vita è strana. Ripetiamo: quando è partito in pole,ha fatto tanta fatica a vincere. Chissà che dall’ultima fila… 23.21 Carlosnon ha sfruttato sino in fondo l’occasione. Senzae Perez la prima fila sembrava doverosa per lo spagnolo. Invece il connazionale Alonso lo ha fregato… 23.20 Perez è stato eliminato in Q2 a causa di un incidente: partirà 13°. 23.19 Ricordiamo che Charles, che dovrà ...

