Di Maio, la pace si fa in due e Putin ora non la vuole (Di sabato 18 giugno 2022) "Per numero di morti e feriti al giorno, la guerra in Ucraina ha superato la Seconda guerra mondiale. La pace si ottiene in due e Putin non si vuole sedere al tavolo, questo fa prefigurare una guerra ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) "Per numero di morti e feriti al giorno, la guerra in Ucraina ha superato la Seconda guerra mondiale. Lasi ottiene in due enon sisedere al tavolo, questo fa prefigurare una guerra ...

