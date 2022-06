Che differenza c’è tra nazionalità e cittadinanza? Risponde la Crusca (Di sabato 18 giugno 2022) Tratto dall’Accademia della Crusca Diversi lettori ci chiedono di fare chiarezza sui termini nazionalità e cittadinanza, anche in rapporto all’inglese nationality; uno di loro, in particolare, contesta l’uso di cittadinanza a tradurre nationality nell’articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Un altro lettore ci chiede se cittadinanza possa indicare la somma dei cittadini. Infine una lettrice domanda se cittadinanza di genere può essere usato come “insieme di tutti i diritti civili e sociali caratterizzanti in particolare il genere femminile”. Risposta I termini nazionalità e cittadinanza si presentano giuridicamente caratterizzati da una chiara diversità, pur indicando condizioni che per un medesimo soggetto possono coincidere. ... Leggi su linkiesta (Di sabato 18 giugno 2022) Tratto dall’Accademia dellaDiversi lettori ci chiedono di fare chiarezza sui termini, anche in rapporto all’inglese nationality; uno di loro, in particolare, contesta l’uso dia tradurre nationality nell’articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Un altro lettore ci chiede sepossa indicare la somma dei cittadini. Infine una lettrice domanda sedi genere può essere usato come “insieme di tutti i diritti civili e sociali caratterizzanti in particolare il genere femminile”. Risposta I terminisi presentano giuridicamente caratterizzati da una chiara diversità, pur indicando condizioni che per un medesimo soggetto possono coincidere. ...

