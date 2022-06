Carnesecchi - Lazio, Lotito pensa al rilancio (Di sabato 18 giugno 2022) ROMA - Sotto i 10 milioni è inutile continuare a trattare. L'ha capito anche Lotito , sta pensando di progettare un rilancio da 12 milioni per convincere Percassi a cedere Carnesecchi . L'operazione ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 18 giugno 2022) ROMA - Sotto i 10 milioni è inutile continuare a trattare. L'ha capito anche, stando di progettare unda 12 milioni per convincere Percassi a cedere. L'operazione ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : La #Lazio pronta a migliorare l’offerta per #Romagnoli e a chiudere. #Carnesecchi sempre prima scelta per la porta - AlfredoPedulla : La #Lazio vuole prendere lo stesso #Carnesecchi, magari affiancandogli un altro portiere di esperienza, considerato che #Reina ha 40 anni - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Atalanta_BC: #Carnesecchi si opera domani. In base alla prognosi, la @OfficialSSLazio cap… - CMondavio : RT @Alex_Piace: Se si dovesse mollare Carnesecchi e se #Neto si svincolasse dal Barcellona...magari un pensierino...un paio di anni stai co… - Alex_Piace : Se si dovesse mollare Carnesecchi e se #Neto si svincolasse dal Barcellona...magari un pensierino...un paio di anni… -