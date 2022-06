Bra | bambina di 11 anni muore in piscina dopo un malore | in corso accertamenti dei carabinieri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 giugno 2022) Stava giocando in acqua con la famiglia quando all’improvviso si è sentita male e ha perso i sensi: così è morta unadi 11, Valentina Contino, durante un pomeriggio di svago in. La tragedia è avvenuta pocole 18 di venerdì 17 giugno a Bra, nel Cuneese, in unaprivata aperta al pubblico in via Senator Sartori, non distante dal santuario della Madonna dei Fiori. Secondo quanto ricostruito, la piccola era in acqua insieme a dei parenti quando si è sentita improvvisamente male e ha perso i sensi. I familiari l’hanno subito portata a bordo dell’impianto e hanno dato l’allarme, ma sono stati vani i tentativi di rianimarla per circa 50 minuti, prima da parte del personale dell’impianto, poi dei sanitari del 118 arrivati con l’ambulanza. Sono intervenuti anche i ...