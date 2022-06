Aurora Ramazzotti | il triste messaggio a cuore aperto | “Non c’è molto da fare…”

Leggi su kronic

(Di sabato 18 giugno 2022) Quello che ha condivisosul suo canale social ha stupito i fan. Ecco cosa ha rivelato la famosa influencer Una bellissima ragazza nata dall’unione di Michelle Hunziker ed Eros, stiamo parlando proprio di lei,donna che oggi è conosciuta da tanti proprio perché è una delle influencer più note su Instagram. Ed è proprio qui che, la giovane donna, condivide attimi di vita quotidiana senza dimenticare poi quel programma in cui in ogni occasione affronta degli argomenti a leivicini. Per molti volti noti del mondo dello spettacolo, l’estate, è una delle occasioni migliori per prendere il sole e postare sui social quegli scatti in cui da sfondo fanno delle bellissime località marittime. È ciò ...