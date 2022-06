Aumento del livello del mare, nel 2100 piazza San Marco potrebbe essere perennemente allagata. Nel Mediterraneo previsto un metro in più (Di sabato 18 giugno 2022) In assenza di interventi di mitigazione, a Venezia nel 2100 il livello medio del mare potrebbe salire fino a 72 centimetri rispetto a oggi, mentre nel Mediterraneo potrebbe aumentare fino a un metro. Come dire che piazza San Marco potrebbe essere quasi perennemente allagata in assenza del Mose, le cui paratie dovranno alzarsi sempre più di frequente per proteggere la laguna anche perché gli scenari per le altre isole della laguna sono peggiori. Sono gli scenari illustrati nel corso della conferenza finale del progetto europeo Savemedcoasts-2, finanziato dalla Protezione Civile Europea e diretto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con la partecipazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) In assenza di interventi di mitigazione, a Venezia nelilmedio delsalire fino a 72 centimetri rispetto a oggi, mentre nelaumentare fino a un. Come dire cheSanquasiin assenza del Mose, le cui paratie dovranno alzarsi sempre più di frequente per proteggere la laguna anche perché gli scenari per le altre isole della laguna sono peggiori. Sono gli scenari illustrati nel corso della conferenza finale del progetto europeo Savemedcoasts-2, finanziato dalla Protezione Civile Europea e diretto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con la partecipazione ...

