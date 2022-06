Assalto Capitol | Trump attacca Pence | un codardo e un robot

Pubblicità

"Un codardo", un "robot": Donald Trump attacca e ridicolizza Mike Pence all'indomani dell'udienza pubblica della commissione parlamentare d'inchiesta sull'attacco alche ha rivelato la forte pressione che l'allora presidente fece sul suo vice perché ribaltasse l'esito delle presidenziali. E per farlo ha scelto un forum religioso evangelico a Nashville, ......fino aHill. Si chiama John Eastman : è un giurista e, soprattutto, in quel momento è la persona più ascoltata dal presidente . Arringa migliaia di supporter, alcuni già pronti all'. ..."Un codardo", un "robot": Donald Trump attacca e ridicolizza Mike Pence all'indomani dell'udienza pubblica della commissione parlamentare d'inchiesta sull'attacco al Capitol che ha rivelato la forte p ...Un testimone racconta della telefonata di fuoco tra il presidente e il suo vice. Il cerchio intorno al tycoon si stringe sempre di più ...