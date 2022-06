Aggressione agli arbitri e allo staff del Real: nessun provvedimento dall'Uefa per il presidente del PSG Al Khelaifi (Di sabato 18 giugno 2022) La Uefa ha ufficializzato i provvedimenti per i fatti di Psg-Real Madrid. Per Leonardo, all'epoca dei fatti direttore sportivo del Paris... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 giugno 2022) Laha ufficializzato i provvedimenti per i fatti di Psg-Madrid. Per Leonardo, all'epoca dei fatti direttore sportivo del Paris...

Pubblicità

MartaDj1 : RT @cmdotcom: Aggressione agli arbitri e allo staff del #Real: nessun provvedimento dall'#Uefa per il presidente del #PSG #AlKhelaifi htt… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Aggressione agli arbitri e allo staff del #Real: nessun provvedimento dall'#Uefa per il presidente del #PSG #AlKhelaifi htt… - sportli26181512 : Aggressione agli arbitri e allo staff del Real Madrid: nessun provvedimento per il presidente del PSG Al Khelaifi:… - cmdotcom : Aggressione agli arbitri e allo staff del #Real: nessun provvedimento dall'#Uefa per il presidente del #PSG… - antondepierro : #DiBattista va in #Russia e spiega di aver informato #Gabrielli.Chissà se gli ha chiesto spiegazioni sul fatto di a… -