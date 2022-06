Wheeler Yuta | “Il Blackpool Combat Club rappresenta un grande passo in avanti per me”

(Di venerdì 17 giugno 2022)uno dei wrestler più interessanti nel panorama mondiale: il wrestler infatti, è già molto noto in Giappone e ora si è affermato anche in AEW entrando in pianta stabile nel gruppo formato da William Regal, Jon Moxley e Bryan Danielson, il. Il suo ingresso è avvenuto dopo il sanguinoso match contro Jon Moxley e da alloraha ricevuto gli elogi di critica e fan. Non dimentichiamoci che il wrestler ha fatto parte anche di un’altra stable, i Best Friends, ma sembrerebbe più a suo agio sotto l’ala protettrice di William Regal. UninDurante una sessione di autografi al K&S WrestleFest,ha dichiarato:“Chuck Taylor e Orange Cassidy sono miei ...

Pubblicità

The Shield Of Wrestling

Wheeler Yuta rappresenta uno dei wrestler più interessanti nel panorama mondiale: il wrestler infatti, è già molto noto in Giappone e ora si è affermato anche in AEW entrando in pianta stabile nel gru ...All Elite Wrestling (AEW) star Wheeler Yuta talks about how joining The Blackpool Combat Club was a step up for him in his career.