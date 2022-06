Volley femminile, Davide Mazzanti: “Una vittoria sofferta, ma era importante fare risultato” (Di venerdì 17 giugno 2022) vittoria sofferta per la nazionale femminile di Volley nella sfida di Nations League contro la Repubblica Dominicana. Un successo arrivato al quinto set, con le azzurre che ottengono la seconda affermazione all’Arena Nilson Nelson di Brasilia dopo quella con la Serbia. Per l’Italia è la quarta vittoria complessiva, ma quella di stanotte non è stata certamente una prestazione positiva per le azzurre, che hanno sofferto davvero troppo, con l’ingresso di Egonu determinante per vincere la partita. Queste le prime parole a caldo del CT Davide Mazzanti sulla partita: “Su tante cose abbiamo faticato. Abbiamo scelto male i colpi in attacco e questo ce lo siamo portati dietro per tutta la partita. Loro hanno difeso tantissimo in una partita fatta di tanti contrattacchi, con le ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022)per la nazionaledinella sfida di Nations League contro la Repubblica Dominicana. Un successo arrivato al quinto set, con le azzurre che ottengono la seconda affermazione all’Arena Nilson Nelson di Brasilia dopo quella con la Serbia. Per l’Italia è la quartacomplessiva, ma quella di stanotte non è stata certamente una prestazione positiva per le azzurre, che hanno sofferto davvero troppo, con l’ingresso di Egonu determinante per vincere la partita. Queste le prime parole a caldo del CTsulla partita: “Su tante cose abbiamo faticato. Abbiamo scelto male i colpi in attacco e questo ce lo siamo portati dietro per tutta la partita. Loro hanno difeso tantissimo in una partita fatta di tanti contrattacchi, con le ...

