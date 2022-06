Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2022 ore 15:30 (Di venerdì 17 giugno 2022) Viabilità DEL 17 GIUGNO 2022 ORE 15.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUBITO IN APERTURA LA SITUAZIONE COMPLICATA SULL’AUTOSTARDA A1 FIRENZE NAPOLI PER CHI è DIRETTO VERSO FIRENZE TRATTO CHIUSO TRA FABRO E CHIUSI A CAUSA DI UN INCIDENTE STRADALE MENTRE IN DIREZIONE DI NAPOLI CI SONO 7 KM DI CODA SEMPRE PER UN INCIDENTE ALTEZZA INTERSEZIONE CON LA DIRAMAZIONE Roma SUD E PROSEGUENDO VERSO NAPOLI LUNGHI INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CEPRANO E CASSINO QUI PER DUE MEZZI PESANTI IN FIAMME CON LA CHIUSURA DEL TRATTO PER LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO PER TUTTE GLI AGGIORNAMENTI SU QUESTA NOTIZIA COLLEGATEVI SULLE NS PAGINE SOCIAL DISAGI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN ESTERNA TRA LE USCITE OSTIENSE FINOP ALLA CASILINA PIU ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 giugno 2022)DEL 17 GIUGNOORE 15.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUBITO IN APERTURA LA SITUAZIONE COMPLICATA SULL’AUTOSTARDA A1 FIRENZE NAPOLI PER CHI è DIRETTO VERSO FIRENZE TRATTO CHIUSO TRA FABRO E CHIUSI A CAUSA DI UN INCIDENTE STRADALE MENTRE IN DIREZIONE DI NAPOLI CI SONO 7 KM DI CODA SEMPRE PER UN INCIDENTE ALTEZZA INTERSEZIONE CON LA DIRAMAZIONESUD E PROSEGUENDO VERSO NAPOLI LUNGHI INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CEPRANO E CASSINO QUI PER DUE MEZZI PESANTI IN FIAMME CON LA CHIUSURA DEL TRATTO PER LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO PER TUTTE GLI AGGIORNAMENTI SU QUESTA NOTIZIA COLLEGATEVI SULLE NS PAGINE SOCIAL DISAGI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN ESTERNA TRA LE USCITE OSTIENSE FINOP ALLA CASILINA PIU ...

