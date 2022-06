Vanessa Incontrada, chi è il marito Rossano Laurini e la verità sulla loro crisi (Di venerdì 17 giugno 2022) Vanessa Incontrada è sicuramente uno dei volti più famosi e amati della televisione italiana, con tantissimi anni di carriera alle spalle. Dallo straordinario successo di Zelig ai ruoli al cinema e in televisione, fino all’ultima fatica dell’attrice spagnola, la miniserie Fosca Innocenti: Vanessa Incontrada continua a ricoprire ruoli di primissimo piano in televisione, ma resta anche al centro delle voci del gossip. In particolare, a far parlare è la sua situazione coniugale, il suo matrimonio con Rossano Laurini Vanessa Incontrada, chi è il marito Rossano Laurini Da 15 anni Vanessa Incontrada e Rossano Laurini condividono le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 giugno 2022)è sicuramente uno dei volti più famosi e amati della televisione italiana, con tantissimi anni di carriera alle spalle. Dallo straordinario successo di Zelig ai ruoli al cinema e in televisione, fino all’ultima fatica dell’attrice spagnola, la miniserie Fosca Innocenti:continua a ricoprire ruoli di primissimo piano in televisione, ma resta anche al centro delle voci del gossip. In particolare, a far parlare è la sua situazione coniugale, il suo matrimonio con, chi è ilDa 15 annicondividono le ...

