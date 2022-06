Un insegnante contattava in rete ragazzine per delle videochiamate hard 

Leggi su agi

(Di venerdì 17 giugno 2022) AGI -ragazze minorenni, spacciandosi per un giovane ragazzo grazie all'utilizzo di un software in grado di modificare gli aspetti somatici del volto, e intratteneva con loroa sfondo sessuale. Per questo un 50enne,di una scuola primaria originario del Piemonte, è stato arrestato a Roma dalla polizia a seguito di una denuncia sporta presso la polizia postale di Brescia da parte della madre di una minorenne vittima di adescamento. L'uomo è stato trovato a seguito di indagini complicate in quanto il 50enne è risultato per mesi irrintracciabile. Individuato nella Capitale, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare e informatica, al termine della quale gli è stato sequestrato uno smartphone in cui erano presenti 144 tra immagini e video a carattere pedopornografico. L'analisi del dispositivo ...