(Di venerdì 17 giugno 2022) Droga In tutto 23 arresti dei Carabinieri tra Emilia Romagna e Lombardia. Sono 33 gli indagati per spaccio di

Pubblicità

umbriajournal_ : Smantellata la banda del Padrone della Città, rete di spaccio di eroina - webecodibergamo : Smantellata rete di spacciatori: in Bergamasca una delle basi dei rifornitori di cocaina e hashish - italianafm : Smantellata una rete di borseggiatori che estraeva soldi da carte di credito rubate - 64Almo : RT @marcoboscani: ANSIA: Finalmente il servizio di intelligence del #CorrieredellaSera ha scoperto il capo dei #filoputiniani. Smantellata… - marcoboscani : ANSIA: Finalmente il servizio di intelligence del #CorrieredellaSera ha scoperto il capo dei #filoputiniani. Smante… -

L'Eco di Bergamo

I Carabinieri di Perugia, e delle Compagnie di Perugia, Città di Castello, Città della Pieve , Assisi e Spoleto e con il supporto di unità cinofile della Finanza , hanno arrestato 4 nigerian i. Il ......il tentativo di mettere fuori uso laelettrica ucraina con il malware Industroyer2. Gli addetti ai lavori lo ritengono inoltre responsabile della gestione della botnet Cyclops Blink... Smantellata rete di spacciatori: in Bergamasca una delle basi dei rifornitori di cocaina e hashish Smantellata dai carabinieri una rete che gestiva il traffico di stupefacenti nel Parmense. Un giro d'affari da 850mila euro. Tre indagati accusati anche di rapina ...Droga In tutto 23 arresti dei Carabinieri tra Emilia Romagna e Lombardia. Sono 33 gli indagati per spaccio di cocaina e hashish. Operazione antidroga dei carabinieri di Parma, coordinati dalla Procura ...